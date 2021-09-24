Владислав Тороп: Горд дебютировать за такой великий клуб, как ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп обратился к болельщикам и тренерскому штабу после официального дебюта за московский клуб.

«Горд дебютировать за такой великий клуб, как ЦСКА. Спасибо тренерскому штабу за оказанное доверие. Спасибо всем за поздравления», - написал Тороп в своём «инстаграме».

Напомним, в матче второго тура группового этапа Кубка России ЦСКА приехал в гости к «Зениту» из Ижевска, который шел с шестью поражениями подряд в новом сезоне в ФНЛ-2. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу гостей. У армейцев отличись Ахметов, Кучаев, Зайнутдинов и Заболотный.

Таким образом, ЦСКА набрал три очка и возглавил группу. На второй строчке идет липецкий «Металлург». У команды из первенства ФНЛ также три очка. «Зенит-Ижевск» занял последнее место и покинул турнир, не набрав очков в двух матчах.

Следующую встречу команда Алексея Березуцкого проведет в Липецке против местного клуба. Встреча состоится 27 октября.