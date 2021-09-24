Украинский игрок «Крыльев Советов» Иванисеня признал, что его директ «горел» от негативных смс

27-летний украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал о своем переходе этим летом в самарский клуб из «Зари».

«Думаю, это длилось две недели или чуть больше, потому что мне нужно было открыть рабочую визу и подумать над решением.

Сейчас я не чищу реакции подписчиков в инстаграме, потому что закрыл комментарии от людей, на которых не подписан. Конечно, когда я перешел в «Крылья Советов», мой директор просто горел негативными комментариями. Но я особо о них не думал. Думал: «Что за люди злые?»

Добавим, что Иванисеня провел восемь матчей за «Крылья Советов» в новом сезоне РПЛ, получив три желтые карточки. Его переход из луганской «Зари» составил два миллиона евро.