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24 сентября 13:53
автор: Александр Бойченко

Клопп назвал примерные сроки возвращения Алькантары

Полузащитник вновь получил травму.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал примерные сроки возвращения на поле полузащитника Тиаго Алькантары.

«Пока не ясно на сто процентов, когда Тиаго сможет вернуться. У него мышечная травма, проблема с икроножной мышцей. Думаю, он вернется после паузы на матчи сборных в октябре, более раннее возвращение вряд ли возможно», - цитирует пресс-служба «мерсисайдцев» Клоппа.

Напомним, что Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Игрок перешел из мюнхенской «Баварии» за 48 миллионов евро, подписав контракт до 2024 года. За «мерсисайдцев» полузащитник провел в общей сложности 35 матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

источник: ФК «Ливерпуль»
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