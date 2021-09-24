Клопп назвал примерные сроки возвращения Алькантары

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал примерные сроки возвращения на поле полузащитника Тиаго Алькантары.

«Пока не ясно на сто процентов, когда Тиаго сможет вернуться. У него мышечная травма, проблема с икроножной мышцей. Думаю, он вернется после паузы на матчи сборных в октябре, более раннее возвращение вряд ли возможно», - цитирует пресс-служба «мерсисайдцев» Клоппа.

Напомним, что Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Игрок перешел из мюнхенской «Баварии» за 48 миллионов евро, подписав контракт до 2024 года. За «мерсисайдцев» полузащитник провел в общей сложности 35 матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.