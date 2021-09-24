Семак рассказал о том, как восстанавливаются травмированные футболисты

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды накануне матча девятого тура Российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов». Игра состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Ждём обследование Славы Караваева, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле. У Сердара пока индивидуальная программа, начинает заниматься по индивидуальной программе Деян Ловрен. Что касается Оздоева, он пока наиболее далёк от вхождения в общую группу», - приводятся слова Семака в программе к матчу на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после восьми туров, имея 20 очков в активе. «Крылья Советов» идут на десятом месте с десятью очками. Отметим, что самарская команда накануне установила новый рекорд в Кубке России - еще ни один клуб из России не побеждал своего соперника со счетом 10:0 (было разгромлено «Знамя» из Ногинска).