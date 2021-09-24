Галицкий считает, что нужно ввести формат лимита «10+15»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий обозначил свою позицию в вопросе лимита на легионеров.



- Какая форма лимита нужна? Если хотя бы 10-12 иностранцев разрешать иметь. Для клубов в еврокубках это критически важно. Но при этом, если я вижу Сперцяна, то я не буду покупать на эту позицию футболиста. Ну на кой чёрт я в школе работаю? Взяли Кривцова? Он на другой позиции. Мы увидели его в Томи, подумали: ничего себе! Я за комплексный подход. 10+15? Да.

Так же российский бизнесмен отметил, что «Краснодар» нацелен на развитие доморощенных футболистов и своей футбольной академии: «персонально мы нацелены на свою школу. Иностранцы – это всегда шаткая позиция. Вот была сага у «Спартака» с Жиго – это происходит, потому что люди из другой страны. А ты гордишься, когда играют ребята из твоей страны», - отметил Галицкий в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, что в конце августа глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.

На данный момент Россия занимает десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Нашу страну представляют три клуба: «Зенит» (Лига чемпионов), «Локомотив», «Спартак» (оба - Лига Европы).