Руслан Литвинов - о попадании в состав на дерби с ЦСКА: В такие моменты понимаешь, то работал не зря

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ.

«Учитывая травму Ромы Зобнина, я понимал, что могу выйти на замену. Не стал загружать себя переживаниями и решил дождаться объявления состава перед матчем. Но когда увидел свою фамилию, сердечко застучало. Для меня это другой уровень, новый шаг вперед. В такие моменты понимаешь, что работал не зря. Однако если волнение перекроет все натренированное, то зачем тогда играть в футбол?», - передает слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Добавим, что Литвинов является воспитанником красно-белых. В минувшем сезоне игрок принял участие в игре за Кубок России, а полноценный дебют в РПЛ опорный полузащитник получил в дерби с армейцами. На данный момент у «Спартака» десять очков в РПЛ.