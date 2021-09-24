Московское «Динамо» увеличит посещаемость домашних матчей до 30 процентов

Роспотребнадзор разрешил московскому «Динамо» увеличить заполняемость домашнего стадиона в следующих двух матчах Российской Премьер-лиги до 30%, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что в матче девятого тура РПЛ, который состоится 26 сентября на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион им. Льва Яшина», «Динамо» встретится с казанским «Рубином», начало в 14:00 мск.

В десятом туре сине-белые примут самарские «Крылья Советов», матч состоится 2 октября в 16:30 мск.

Добавим, что «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице после восьми туров, имея в запасе 16 баллов. В прошлой игре подопечные Сандро Шварца одолели «Сочи» на выезде со счетом 1:0.