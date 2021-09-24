Московский стадион «Буревестник» собираются переименовать в честь Виктора Понедельника

Московский стадион «Буревестник», расположенный в районе Хамовники на улице Плющиха, может быть назван в честь легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

Стоит отметить, что Виктор Понедельник родился в Ростове-на-Дону, но большую часть жизни провел в Москве, в самом ее центре, на Плющихе. На стадионе «Буревестник» известный советский футболист неоднократно занимался спортом.

Виктор Понедельник скончался 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. Минутой молчания была посвящена память экс-футболиста перед играми 17-го тура Российской Премьер-лиги прошлого сезона. 19 февраля губернатор Ростовской области подписал документ об изменении названия бывшего домашнего стадиона Ростова - «Олимп-2». Арена стала называться «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника».