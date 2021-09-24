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24 сентября 18:14
автор: Александр Бойченко

Стали известны условия отставки Кумана в «Барселоне»

Нидерландский специалист продолжает терпеть неудачи в стане сине-гранатовых.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не планирует в ближайшее время увольнять главного тренера команды Рональда Кумана.

Следующие три матча с «Барселоной» станут ключевыми для нидерландского специалиста. В играх с «Леванте» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов команда должна выиграть, чтобы Куман остался в команде.

Ранее сообщалось, что если клуб не добьется положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Жоан Лапорта может уволить Кумана, - сообщает Marca.

Добавим, что в нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона» идет только на седьмом месте с девятью очками. Отметим, что после шести туров каталонцы, однако, не потерпели ни одного поражения. В Лиге чемпионов подопечные Кумана разгромно проиграли стартовый матч мюнхенской «Баварии» на «Камп Ноу» (0:3).

источник: Marca
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