«Тоттенхэм» планирует обменять Ндомбеле на форварда «Манчестер Юнайтед» Марсьяля

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

По информации Daily Express, лондонский клуб готов обменять полузащитника Тангая Ндомбеле на 25-летнего футболиста. Ранее в СМИ сообщалось, что »МЮ» предложил агентам Марсьяля найти для француза новую команду. Манкунианцы хотят продать Антони не менее чем за 40 миллионов евро.

Напомним, что действующий контракт Марсбяля с »Манчестер Юнайтед» истекает в конце июня 2024 года.

В текущем сезоне форвард провел четыре матча, но не отметился результативными действиями.