Тите не вызвал Малкома и Клаудиньо в сборную Бразилии

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите объявил список игроков, вызванных в национальную сборную на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре. Имена спортсменов, которые поедут на игры национальной сборной, опубликованы на сайте Бразильской футбольной конфедерации.

Вызов не получили футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, которых клуб отозвал в прошлый раз с места расположения национальной сборной, что чуть не привело к запрету их участия в матчах с «Ахматом» и «Челси». Были вызваны следующие полузащитники: Каземиро (»Реал Мадрид»), Фабиньо (»Ливерпуль»), Фред (»Манчестер Юнайтед»), Эденилсон (»Интернасьонал»), Жерсон (»Марсель»), Лукас Пакета (»Лион») и Эвертон Рибейро (»Фламенго»).

Напомним, 8 октября Бразилия на выезде сыграет с Венесуэлой, 11 октября - с Колумбией, а 15 октября примет Уругвай. На данный момент бразильцы занимают первое место в южноамериканском отборе чемпионата мира-2022.