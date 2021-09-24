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24 сентября 19:07
автор: Александр Бойченко

Доннарумма не доволен тем, что он так часто остается на скамейке запасных в «ПСЖ»

Итальянец перебрался во французскую команду в летнее трансферное окно из «Милана».

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма недоволен своим положением в парижском клубе. Итальянский голкипер не ожидал, что так часто будет оставаться на скамейке запасных.

В то же время Доннарумма был готов к жесткой конкуренции с Кейлором Навасом. Но нынешняя ситуация не устраивает вратаря. Агент футболиста Мино Райола тоже удивлен происходящим. Перед переходом итальянского голкипера в «ПСЖ» агент утверждал, что будет играть в основе.

Поддерживают Наваса латиноамериканские футболисты, в том числе Лионель Месси и Неймар. Они считают, что он должен быть основным голкипером. Учитывая положение игроков, главному тренеру команды Маурисио Почеттино сложно сделать выбор в пользу Доннаруммы. Более того, сам Почеттино не планировал подписывать Доннарумму, на этом настаивал спортивный директор клуба Леонардо, - сообщает Corriere della Sera.

Напомним, минувшим летом Доннарумма стал чемпионом Европы вместе со сборной Италии, отразив пенальти в финальном матче против Англии. В прошлом сезоне Серии А за «Милан» итальянец сыграл 37 матчей, в 14 из которых не пропускал голы.

В свою очередь, Кейлор Навас является трехкратным обладателем Лиги чемпионов в составе «Реал Мадрид». Костариканец перебрался из стана «сливочных» в «ПСЖ» в 2019 году, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. С Навасом «ПСЖ» неизменно доходил до поздних стадий в Лиге чемпионов - в 2020 году парижане уступили в финале мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0, а в 2021 году подопечные Почеттино оказались слабее английского «Манчестер Сити» в полуфинале (1:4).

источник: Corriere della Sera
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