«Ювентус» вернулся к вопросу приобретения Доннаруммы

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию. Из-за проблем голкипера в Париже им снова заинтересовался «Ювентус».

Доннарумма недоволен новым клубом, куда он переехал как одна из главных звезд чемпионата Европы. «Ювентус» недавно остался недоволен Войцехом Шченсным и поэтому готов вернуться к кандидатуре Доннарумме следующим летом, сообщает Marca со ссылкой на Corriere della Sera.

Напомним, минувшим летом Доннарумма стал чемпионом Европы вместе со сборной Италии, отразив пенальти в финальном матче против Англии. В прошлом сезоне Серии А за «Милан» итальянец сыграл 37 матчей, в 14 из которых не пропускал голы.

В свою очередь, Кейлор Навас является трехкратным обладателем Лиги чемпионов в составе «Реал Мадрид». Костариканец перебрался из стана «сливочных» в «ПСЖ» в 2019 году, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. С Навасом «ПСЖ» неизменно доходил до поздних стадий в Лиге чемпионов - в 2020 году парижане уступили в финале мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0, а в 2021 году подопечные Почеттино оказались слабее английского «Манчестер Сити» в полуфинале (1:4).