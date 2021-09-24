Червиченко предположил, сможет ли «Краснодар» существовать без прямого участия Галицкого

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможность управления футбольным клубом «Краснодар» без непосредственного участия его владельца Сергея Галицкого.

«Вопрос в том, кому Галицкий доверит это право. Вопрос в том, будут ли они богатыми или небогатыми? Можно предположить что угодно - дело неблагодарное. Сможет ли клуб существовать без Галицкого? Если финансирование продолжится, то, наверное, да», - приводит слова Червиченко «RT», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 13 очками в восьми матчах. В этом сезоне команда не участвует в еврокубках.