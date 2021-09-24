Денис Мацуев: Надеюсь, что в юбилейный сезон «Спартак» не вывалится в ФНЛ

Народный артист России Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» с «Уфой» в рамках девятого тура РПЛ.

«Нам эмоционально нужна победа, потому что хуже некуда. Я такого не припомню со своим 35-летним стажем боления за свой родной клуб. Я не болел за него в конце 70-х, когда появился уже на свет, но тогда «Спартак» вывалился в первую Лигу. Надеюсь, что до этого не дойдет в юбилейный сезон», — цитирует пианиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после восьми туров на счету команды Руя Витории десять очков. «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ.

30 сентября красно-белые сыграют в гостях с «Наполи» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.