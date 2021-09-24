«Барселона» хочет расстаться с Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб.

Как сообщает El Nacional, руководство каталонского клуба планирует продать 29-летнего футболиста в «Ливерпуль». Коутиньо также хочет вернуться в АПЛ. Против возможного трансфера выступает наставник английской команды Юрген Клопп. Немецкий специалист уже сообщил руководству «Ливерпуля», что был разочарован поведением бразильца перед уходом в «Барселону».

Напомним, что Коутиньо перешел в испанский клуб в 2018 году за 135 миллионов евро. Контракт хавбека истекает летом 2023 года.

В минувшем сезоне бразилец провел 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.