Полузащитник «Ахмата» Бериша будет восстанавливаться несколько месяцев после операции

Хавбек грозненского «Ахмат» Бернард Бериша пропустит около трех месяцев после операции.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба, 29-летний перенес хирургическое вмешательство на плечевом суставе в одной из клиник Рима. Реабилитация косово-албанского полузащитника займет около трех месяцев.

Добавим, что Бериша выступает за «Ахмат» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провел четыре матча, в которых отметился голевой передачей и заработал желтую карточку.

В девятом туре РПЛ »Ахмат» 26 сентября сыграет в гостях с «Ростовом».