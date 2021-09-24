«Бавария» обыграла на выезде «Гройтер Фюрт», заканчивая матч вдесятером

«Бавария» нанесла поражение «Гройтер Фюрту» (3:1) в гостевом матче шестого тура чемпионата Германии.

В составе мюнхенского клуба голы забили Томас Мюллер (10-я минута) и Йозуа Киммих (31). Еще один мяч был записан на полузащитника хозяев Себастьян Гримсбека (68).

Автором единственного гола «Гройтер Фюрта» стал Седрик Иттен. Он отличился на 87-й минуте.

Отметим, что мюнхенцы доигрывали матч вдесятером. На 43-й минуте прямую красную карточку получил Бенжамен Павар.

Таким образом, «Бавария» набрала 16 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» идет 18-м. У аутсайдера в активе лишь одно очко.