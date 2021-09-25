Дочь Пеле рассказала о состоянии своего отца (фото)

Дочь бывшего футболиста Пеле Кели Насименто рассказал о состоянии своего отца.

«Он уже начал немного ходить, чувствует себя хорошо. Помню, как он меня научил играть в карты. И уже он меня побеждает», - написала Кели в своем инстаграм.

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Напомним, 4 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа бразильца перевели в обычную палату. Он даже опубликовал в социальных сетях текст, что готов «сыграть 90 минут плюс дополнительное время».