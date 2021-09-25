Александр Мостовой: «Крылья Советов» не имеют шансов в матче с «Зенитом»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крылья Советов».

«Я считаю, что шансов у »Крыльев» сегодня нет. После классного матча с «Рубином», где чемпион был на высоте, разобраться с Самарой особого труда не составит. Все иностранцы и Артем Дзюба в хорошем состоянии. Думаю, гостям не дадут даже подойти к воротам. Ставлю на уверенную победу фаворита», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После восьми туров в РПЛ «Зенит» с 20 очками возглавляет таблицу. «Крылья» располагаются на десятой позиции, имея в своем активе десять очков.