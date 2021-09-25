Эдуард Мор: «Спартаку» в игре с «Уфой» терять уже нечего

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Уфой» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Мы все знаем, как играет «Спартак». Удача явно не на стороне красно-белых. И когда фортуна повернется лицом к клубу, абсолютно непонятно. Игра может повернуться по-разному. Думаю, что «Спартаку» терять уже нечего - нужно атаковать и забивать», - приводит слова Мора «РБ-Спорт».

Матч «Спартак» - «Уфа» состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

После восьми туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Уфа» находится на 12-й строчке, имея в своем активе восемь очков.