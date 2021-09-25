Титов считает, что в матче «Зенит» - «Крылья Советов» будет открытый футбол

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крылья Советов».

«Свободные зоны на половине поля «Крыльев» будут, а мастера у «Зенита» очень солидные для нашего чемпионата. Они могут всем этим воспользоваться. Клаудиньо вроде бы нащупывает свою игру, Дзюба в хорошей форме, хотя сам он так не считает. Так что ждем забитых мячей от этой встречи. Футбол будет открытым», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Матч «Зенит» - «Крылья Советов» состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После восьми туров в РПЛ «Зенит» с 20 очками возглавляет таблицу. «Крылья» располагаются на десятой позиции, имея в своем активе десять очков.