Семин покинул пост главного тренера «Ростова» после двух месяцев работы

Пресс-служба «Ростова» сообщила об уходе с поста главного тренера команды Юрия Семина. Совместное решение было принято после встречи наставника и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», - сказал Арташес.

Отметим, что Семин покидает команды лишь после двух месяцев работы. В августе он сменил на этом посту нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После восьми туров в чемпионате России «Ростов» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, набрав шесть очков.