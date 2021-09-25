Семин заявил, что после ухода из «Ростова» не собирается заканчивать карьеру

Экс-тренер «Ростова» Юрий Семин рассказал о своем будущем после отставки.

«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Отметим, что Семин покидает команды лишь после двух месяцев работы. В августе он сменил на этом посту нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После восьми туров в чемпионате России «Ростов» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, набрав шесть очков.