Спиридинов - о Черчесове: Пусть лучше «Спартак» вылетит в ФНЛ с Виторией

Волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером красно-белых.

«Стас нам не нужен. Его фанаты сожрут сразу. Какой он тренер? Я не знаю, как он столько в сборной продержался. Пусть лучше вылетим в ФНЛ с Виторией, чем станем двенадцатыми с Черчесовым», - приводит слова Спиридонова «СЭ».

Напомним, что Черчесов уже руководил «Спартаком» в сезоне-2007/08. Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он покинул после провального выступления на чемпионате Европы-2020, где его команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.