Вячеслав Колосков: «Спартак» явный фаворит в матче с «Уфой», и он победит

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

- В «Спартаке» играют очень мастеровитые футболисты, представители своих сборных, поэтому какое здесь может быть сравнение с «Уфой»? «Спартак» явный фаворит сегодня, и он победит, - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Встреча 9-го тура чемпионата России пройдет сегодня в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что после восьми туров «Спартак» набрал десять очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Уфа», имея в активе восемь очков, занимает 13-ю строчку.

Ранее волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером красно-белых, заявив, что предпочтет возвращению в клуб бывшего наставника сборной России вылет команды в ФНЛ с португальским специалистом Руем Виторией.