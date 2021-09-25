«Локомотив» в гостях не смог переиграть «Химки», Гильерме был удален с поля

Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Химками» в выездном матче 9-го тура российской премьер-лиги.

Отметим, что вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме был удален с поля. Голкипер получил прямую красную карточку на 53-й минуте за фол против нападающего подмосковного клуба Кемаля Адеми.

После этой игры «Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки», имея в активе семь очков, расположились на 14-м месте.

В следующем туре железнодорожники на своем поле сыграют против «Ростова», а подмосковная команда в гостях встретится с «Арсеналом».

РПЛ

9-й тур