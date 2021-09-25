Андрей Червиченко: Семин привык работать с качественными игроками, в «Ростове» сейчас таких нет

- Руководство требует результата с теми игроками, кто сейчас в команде, а с этими ребятами «Ростов» даже не может обыграть команду то ли первой, то ли второй лига «Чайку». Не знаю, в какой лиге сейчас команда играет, - говорит Червиченко.

- Играет во второй лиге и идет на последнем в своей группе. Правда, в этой группе всего пять команд.

- Ну, вот, видите, даже не могут забить один гол аутсайдеру второй лиги. Как тогда обыгрывать «Ахмат» и «Локомотив» в ближайших турах? Семин привык работать с качественными игроками, которых в «Ростове» сейчас почти нет.