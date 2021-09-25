«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Астон Вилле»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:1) в домашнем матче шестого тура чемпионата АПЛ.

Автором единственного гола стал Кортни Хос. Он отличился на 88-й минуте встречи.

Отметим, что манкунианцы превзошли гостей по общему числу ударов (11-3) и ударам в створ ворот (4-3).

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Астон Вилла» идет на седьмой позиции. У клуба из Бирмингема 11 очков.

2 октября »МЮ» сыграет дома с «Эвертон». «Астон Вилла» на следующий день встретится на выезде с «Тоттенхэмом».