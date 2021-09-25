Роман Терюшков: Во втором тайме «Химки» не дали поднять голову «Локомотиву», надо было выигрывать

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал игру «Химок» в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Конечно, надо было выигрывать. Во втором тайме не дали поднять голову «Локомотиву»: четыре перекладины, две штанги. Надо было реализовывать свои моменты, забирать игру, но не смогли. Одно очко в матче с «Локомотивом» — это неплохо для нас», - приводит слова чиновника Sport24.

Добавим, что после этого матча «Химки», имея в активе семь очков, расположились на 14-й строчке в таблице РПЛ.

В следующем туре подмосковная команда в гостях встретится с «Арсеналом». Игра состоится 2 октября.