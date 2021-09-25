«Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Алавесу»

В матче седьмого тура испанской ла лиги «Атлетико» уступил в гостях «Алавесу» (0:1).

Единственный гол в игре забил Виктор Лагуардия. Защитник «Алавеса» отличился уже на 4-й минуте.

Таким образом, «Атлетико» продолжает занимать второе место в турнирной таблице ла лиги. У мадридского клуба 14 очков. «Алавес располагается на 19-й строчке. У него три очка.

В восьмом туре 2 октября «Атлетико» сыграет дома с «Барселоной». «Алавес» днем ранее встретится на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.