Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 опубликуют после завершения 9-го тура РПЛ

Окончательный список игроков сборной России, вызванных на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 будет опубликован после окончания 9-го тура РПЛ.
«Окончательный состав сборной опубликуем 27 сентября - после завершения тура», — приводит «РБ Спорт» слова тренера национальной команды Николая Писарева.
Ранее штаб команды во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный список футболистов, вызванных в сборную России. Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вызов отказом, мотивировав его плохой формой.
Напомним, что сборная России проведет матчи со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).
источник: «РБ-Спорт»