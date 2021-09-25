«Милан» победил в выездном матче со «Специей»

«Специя» в домашнем матче шестого тура итальянской серии А проиграла «Милану» со счетом 1:2.
На гол нападающего гостей Даниэля Мальдини (48-я минута) хозяева ответили точным ударом Даньеле Верде (80). Победу «Милану» принес точный удар Браима Диаса (86).
Подопечные Стефана Пиоли набрали 16 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Специя» занимает 17-ю строчку. У команды четыре очка.
3 октября «Милан» проведет выездной матч против «Аталанты», а «Специя» сыграет в гостях с «Вероной».
Серия А