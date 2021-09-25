«Спартак» - «Уфа». Промес выйдет в стартовом составе красно-белых

РПЛ опубликовала стартовые составы московского «Спартака» и «Уфы» на матч девятого тура.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

Отметим, что в заявку »Спартака» не попали Илья Кутепов и Джордан Ларссон. У защитника простуда, а шведский нападающий получил ушиб на тренировке.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. «Уфа» располагается на 12-й строчке. У башкирской команды восемь очков.