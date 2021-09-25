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25 сентября 18:15
автор: Александр Поволоцкий

Путин предложил подумать о проведении еще одного чемпионата мира в России

Первый и последний раз страна принимала турнир в 2018 году в 11 городах.

На встрече с лидерами политических партий президент России Владимир Путин предложил подумать о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу.

«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведем еще один чемпионат мира», — заявил глава государства.

Напомним, что в этом году Санкт-Петербург принимал несколько матчей чемпионата Европы-2020.

На данный момент определено, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре, а турнир 2026 года будет проведен в Канаде, Мексике и США.

источник: ТАСС
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