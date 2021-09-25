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«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
25 сентября 18:35
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Зенит"

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»

Петербургский клуб продлил победную серию до четырех матчей.

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

В первом тайме команды обменялись голами. Самарский клуб вывел вперед Антон Зиньковский (14-я минута), который впервые получил вызов в сборную России. «Зенит» ответил точным ударом Артема Дзюбы (35-я). Победу петербургской команде принес Алексей Сутормин. Он реализовал пенальти на 79-й минуте.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 23 очков и продолжает лидеовать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» располагаются на десятой строчке. У клуба из Самары десять очков.

В следующем туре »Зенит» сыграет дома против «Сочи» (3 октября), а «Крылья Советов» 2-го числа на выезде встретятся с «Динамо».

РПЛ
9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: Дзюба, 35; Сутормин, 79 (пен.) - Зиньковский, 14.

«Зенит»: Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 72), Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87).

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 68), Зиньковский, Ежов (Бейл, 85), Глушенков (Сарвели, 68), Иванисеня (Цыпченко, 87), Сергеев (Пиняев, 85).

Предупреждения: Кузяев, 26; Ерохин, 55 - Зеффан, 5; Глушенков, 9; Сергеев, 71; Зиньковский, 79; Солдатенков, 85.

источник: «Советский спорт»
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