«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

В первом тайме команды обменялись голами. Самарский клуб вывел вперед Антон Зиньковский (14-я минута), который впервые получил вызов в сборную России. «Зенит» ответил точным ударом Артема Дзюбы (35-я). Победу петербургской команде принес Алексей Сутормин. Он реализовал пенальти на 79-й минуте.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 23 очков и продолжает лидеовать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» располагаются на десятой строчке. У клуба из Самары десять очков.

В следующем туре »Зенит» сыграет дома против «Сочи» (3 октября), а «Крылья Советов» 2-го числа на выезде встретятся с «Динамо».

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9-й тур