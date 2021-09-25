«Лестер» сыграл вничью с «Бернли» в домашнем матче, Варди сделал дубль и забил автогол

«Лестер» сыграл вничью с «Бернили» (2:2) в домашней игре шестого тура английской премьер-лиги.

В составе хозяев дубль оформил Джейми Варди (37-я и 85-я минуты). Также форвард отправил мяч в свои ворота (12). Еще один гол в составе «Бернли» забил Максвелл Корне (40).

После этой игры «Лестер» набрал семь очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с двумя очками занимает 12-ю строчку.

В следующем туре 3 октября команда Брендана Роджерса в гостях сыграет против «Кристал Пэласа», а «Бернли» 2-го числа примет дома «Норвич».

Напомним, что «Лестер» является соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. 20 октября команды встретятся в Москве.