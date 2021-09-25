«Спартак» обыграл на своем поле «Уфу» и вышел на восьмое место в таблице РПЛ

«Спартак» одержал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в матче девятого тура российской премьер-лиги.

Все свои голы красно-белые забили в первом тайме. Уже на 3-й минуте отличился нападающий Эсекьель Понсе. Второй мяч забил полузащитник Квинси Промес. Он отличился на 29-й минуте.

«Спартак» набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» опустилась на 13-ю строчку. У башкирской команды десять очков.

В следующем туре красно-белые сыграют в гостях против «Ахмата», а подопечные Алексея Стукалова примут «Урал». Обе встречи состоятся 3 октября.

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