«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Брентфордом», но остался лидером АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брентфордом» в гостевом матче шестого тура чемпионата Англии - 3:3.
В составе »красных» отличились Диогу Жота (31-я минута), Мохамед Салах (54) и Кертис Джонс (67). У хозяев мячи забивали Итан Пиннок (27), Витали Янельт (63) и Йоан Висса (82).
Отметим, что Салах юбилейный матч за «Ливерпуль». Египтянин в 100-й раз вышел в майке «красных».
«Ливерпуль» занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Брентфорд» расположился на девятой строчке.
3 октября «Ливерпуль» сыграет дома с «Манчестер Сити». «Брентфорд» в этот же день проведет выездной матч с «Вест Хэмом».