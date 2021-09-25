В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном назначении Николича

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала информацию о возможном назначении наставника «Локомотива» Марко Николича на пост главного тренера красно-белых.

Ранее в СМИ сообщалось, что жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова вела переговоры с сербским специалистом.

«Николич? Очередной слух. Уже много раз говорил, что «Спартак» не ищет тренера — клуб доверяет Витории», — цитирует «Спорт-Экспресс» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Напомним, что 25 сентября «Спартак» одержал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в матче девятого тура российской премьер-лиги. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях против «Ахмата».