Стал известен характер травмы полузащитника «Локомотива» Магкеева

Разрыв передней крестообразной связки диагностирован у полузащитника московского «Локомотива» Станислав Магкеева после матча РПЛ с «Химками» (0:0).

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, 22-летний футболист выбыл на длительный срок. Отмечается, что на следующей неделе Станиславу предстоит операция.

Напомним, что после повреждения хавбека красно-зеленых унесли с поля на носилках. На 81-й минуте Магкеева заменил полузащитник Фаустино Анджорин.

Добавим, что «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.