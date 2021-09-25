«Реал» потерял очки в домашнем матче с «Вильярреалом»

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Вильярреалом» завершился вничью - 0:0.
Отметим, что мадридская команда превзошла гостей по количеству ударов в створ ворот: пять против четырех.
Подопечные Карло Анчелотти лидируют в турнирной таблице ла лиги, набрав 17 очков. »Вильярреал» располагается на десятой строчке. У команды Унаи Эмери восемь очков.
В следующем туре «Реал» сыграет в гостях против «Эспаньола», а «Вильярреал» дома примет «Бетис». Обе встречи запланированы на 3 октября.
источник: «Советский спорт»