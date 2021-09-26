Юрген Клопп: Считаю, что «Брентфорд» заслужил ничью в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил ничейный результат своей команды над «Брентфордом» (3:3) в матче шестого тура чемпионата Англии.

Отметим, что вчера «мерсисайдцы» дважды вели в счете по ходу встречи, однако в концовке игры соперник смог отыграться и отобрать очки у «красных».

– Команды провели сумасшедший матч. Считаю, что «Брентфорд» заслужил забить три мяча в наши ворота и набрать очки, однако мы должны были забивать еще больше них. К сожалению, моему коллективу не удалось сдержать соперника – такое бывает. Я приму подобный итог встречи. Ведь это футбол, – цитирует Клоппа BBC.

Добавим, что на данный момент «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. На счету «Брентфорда» девять очков и промежуточная девятая строчка.

3 октября «Ливерпуль» сыграет дома с «Манчестер Сити», а «Брентфорд» в тот же день отправится в гости к «Вест Хэму».