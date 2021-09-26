«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Кулушевски

Фланговый нападающий «Ювентуса» Деян Кулушевски может пополнить состав «Тоттенхэма» в январе 2022 года.

Как сообщает The Mirror, на покупке 21-летнего шведа настаивает спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, ранее работавший в туринской команде. Пока неизвестно, готовы ли «бьянконери» отпустить своего футболиста в другой клуб.

Напомним, Кулушевски перешел в «Ювентус» в январе прошлого года из «Аталанты» за 35 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В общей сложности форвард отыграл за туринцев 53 матча, забил семь голов и отдал семь ассистов.

В составе сборной Швеции футболист провел 16 встреч (1 гол).