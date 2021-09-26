Роналду хочет остаться в клубной системе «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил желание остаться в английском клубе после того, как он завершит свою игровую карьеру.

Согласно информации The Sun, 36-летний португалец намерен занять место одного из наставников молодежных команд «красных дьяволов», чтобы тренировать своего сына – Криштиану-младшего, в данный момент играющего в академии «манкунианцев».

Напомним, действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в четырех матчах английской команды, забив четыре гола.