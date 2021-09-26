«Ювентус» готов отпустить Рэмси бесплатно в другой клуб в следующее трансферное окно

Центральный полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи близок к тому, чтобы вернуться в чемпионат Англии, где он выступал за «Арсенал».

Как утверждает The Sun, туринская команда не рассчитывает на 30-летнего валлийца и готова рассмотреть варианты с трудоустройством игрока в один из клубов АПЛ. При этом футболист должен покинуть состав «бьянконери» на бесплатной основе.

Отмечается, что в услугах хавбека заинтересованы «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Напомним, Рэмзи присоединился к «Ювентусу» в июле 2019 года. За команду серии А игрок провел 68 матчей, забил шесть голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 14 миллионов евро.