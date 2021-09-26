Тибо Куртуа: «Вильярреал» отлично справлялся с прессингом «Реала» – мы с трудом отнимали у них мяч

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча седьмого тура чемпионата Италии, в котором его команда сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0).

Отметим, что мадридский клуб прервал свою серию из пяти побед кряду во всех турнирах. Ранее «сливочные» обыграли «Бетис» (1:0), «Сельту» (5:2), «Валенсию» (2:1) и «Мальорку» (6:1) в рамках ла лиги, а также «Интер» (1:0) на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Обидно терять очки в домашней встрече, особенно на фоне поражения прямого конкурента в борьбе за чемпионство – «Атлетико». В таких случаях хочется одержать победу и увеличить свое преимущество в таблице. В наш план на матч входил прессинг соперника, однако в первом тайме «Вильярреалу» успешно удавалось справляться с данным аспектом игры. Мы с трудом отнимали у них мяч и часто ошибались в передачах, – цитирует Куртуа Marca.

На данный момент подопечные Карло Анчелотти занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков. Идущий третьим «Атлетико» имеет в своем активе 14 очков. В игре седьмого тура «матрасники» уступили «Алавесу» (0:1).

3 октября «Реал» сыграет в гостях против «Эспаньола».