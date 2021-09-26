Все игроки и персонал «Вашингтона» вакцинировались от COVID-19

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о вакцинации 100 процентов игроков и персонала клуба от коронавирусной инфекции перед стартом нового сезона НХЛ.

Отметим, что в первой игре сезона-2021/22 «Кэпс» проведут домашнюю встречу против «Рейнджерс». Матч состоится 14 октября.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что 98 процентов от общего числа хоккеистов лиги будут вакцинированными от COVID-19 перед началом сезона. При этом всего 10-15 игроков не пройдут вакцинацию и будут подчиняться более строгим антиковидным протоколам.

Добавим, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй», которая защитила титул в финальной серии с «Монреалем» (4-1).