«Ливерпуль» и «Челси» поборются за подписание Кьезы

Фланговый нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
По информации Calcio Mercato, 23-летнего итальянца хотят приобрести две команды АПЛ – «Ливерпуль» и «Челси». Также в подписании футболиста заинтересована «Бавария».
Как сообщает источник, руководство туринцев не планирует продавать своего форварда в 2022 году.
Напомним, Кьеза стал игроком «Ювентуса» в октябре 2020 года. За «бьянконери» футболист отыграл 47 матчей, забил 15 голов и отдал 10 ассистов. Прошедшим летом игрок в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы.
источник: Calcio Mercato