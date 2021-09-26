«Ливерпуль» и «Челси» поборются за подписание Кьезы

Торжество Крыма и Украины! Как Усик сенсационно разбил в Лондоне Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе

Уроженец Симферополя Александр Усик убедительно победил британца Энтони Джошуа на лондонской арене «Тоттенхэм Хотспур» и принес Украине сразу четыре чемпионских пояса - по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, оставшись непобедимым на профессиональном ринге.