«Атлетико» может включить Льоренте в сделку по приобретению полузащитника «Наполи» Руиса

Центральный полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Согласно данным Calcio Mercato, в услугах 25-летнего футболиста всерьез заинтересован «Атлетико», готовый подписать хавбека в январе 2022 года. Отмечается, что «матрасники» готовы включить в данную сделку полузащитника Маркоса Льоренте, чтобы удовлетворить запросы неаполитанцев.

Напомним, Руис перешел в «Наполи» летом 2018 года из «Бетиса». С тех пор он принял участие в 134 матчах, забил 17 голов и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.